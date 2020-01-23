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четверг, 23 января 2020 22:33

Стало известно, когда Иран сообщит свое решение о "черных ящиках" самолета МАУ

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Стало известно, когда Иран сообщит свое решение о &quot;черных ящиках&quot; самолета МАУ
Фото: UkrLib

Власти Ирана примут окончательное решение о дальнейшей работе с "черными ящиками" самолета МАУ после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

Отмечается, что сегодня глава СНБО Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы. Данилов подчеркнул особую важность вопроса получения Украиной "черных ящиков". Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Программы 13 к ней", - говорится в сообщении.

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Секретарь СНБО Украины наполнил о полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования "черных ящиков".

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных.

Украина неоднократно обращалась к властям Ирана с требованием передать "черные ящики" сбитого самолета, однако этого до сих пор не сделали.

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