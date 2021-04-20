Стало известно, где держат Навального

Навального держат в одиночной камере туберкулезной больницы. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии № 3 во Владимирской области РФ.

Адвокат Навального Вадим Кобзев написал в Twitter, что его клиента госпитализировали в воскресенье 18 апреля. Он получает только капельницу с глюкозой. Первую поставили с четвертого раза.

"Вчера вечером три медсестры сделали шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках. На этом "лечебные процедуры" ФСИН закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову", - сказал юрист.

В Instagram Навального появился сообщение, в котором политик описывает свое состояние.

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"Ходит, пошатываясь, скелет по камере. Мною сейчас, правда, можно пугать детей, которые отказываются есть", - говорится в заметке.

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что результаты его анализов свидетельствуют о критическом состоянии. В крови политика критическое содержание калия, что грозит тяжелыми последствиями, вплоть до остановки сердца. В знак протеста Алексей Навальный объявил голодовку в колонии во Владимирской области. Он требует допустить к себе врача из-за боли в спине и ноге и отсутствии медпомощи.