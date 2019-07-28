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Стало известно, где был Путин, когда в Москве били протестующих

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Стало известно, где был Путин, когда в Москве били протестующих
Владимир Путин спустился на дно Финского залива. Фото: RT

Президент России Владимир Путин вместе с группой водолазов опустился в батискафе на дно Финского залива в районе острова Гогланд.

Это произошло примерно в то время, когда в Москве силовики жестоко избивали и задерживали протестующих, пишет DW.

Путин осмотрел подводную лодку Щ-308 "Семга", затонувшую во время Второй мировой войны. Глубина погружения составляла 50 метров.

На корпус судна установили мемориальную доску с именами 40 членов его экипажа. Они погибли от взрыва немецкой мины в конце октября 1942 года.

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В Москве 27 июля состоялся массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против митингующих дубинки. Более 1000 человек были задержаны.

Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любви Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галямин и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".

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