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среда, 14 августа 2019 13:10

Стал президентом и обеднел: Трамп сделал скандальное заявление

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Стал президентом и обеднел: Трамп сделал скандальное заявление
Большую часть потерянных денег Трамп потратил на адвокатов. ФОТО: rusvesna.su

Президент США Дональд Трамп заявил, что за время его президентства обеднел на $5 млрд.

"Это стоило мне целого состояния... Вероятно, это мне стоило от 3 до 5 миллиардов. Однако, это не имеет значения, когда вы делаете замечательную работу", - сказал Трамп изданию NBC News.

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Такое заявление очень трудно проверить, ведь Трамп до сих пор не опубликовал налоговую декларацию и в прошлом часто преувеличивал размеры своего состояния.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

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Дата
14
августа

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