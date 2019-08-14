Стал президентом и обеднел: Трамп сделал скандальное заявление

Большую часть потерянных денег Трамп потратил на адвокатов. ФОТО: rusvesna.su

Президент США Дональд Трамп заявил, что за время его президентства обеднел на $5 млрд.

"Это стоило мне целого состояния... Вероятно, это мне стоило от 3 до 5 миллиардов. Однако, это не имеет значения, когда вы делаете замечательную работу", - сказал Трамп изданию NBC News.

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Такое заявление очень трудно проверить, ведь Трамп до сих пор не опубликовал налоговую декларацию и в прошлом часто преувеличивал размеры своего состояния.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).