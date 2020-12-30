Стал ОМОНовцем: Лукашенка наградили за "особые заслуги перед государством"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил от бойцов ОМОНа высшую награду за "особые заслуги перед государством" - черный берет.
Об этом сообщили TUT.by.
"Вы были с нами в боевых порядках и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - прокомментировал командир Минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
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Лукашенко в ответ вручил государственные награды правоохранителям и военным.
Он поблагодарил их за "охрану правопорядка".
Жители Беларуси начали получать письма от службы занятости. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается составить списки "дармоедов".
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