Штабы Навального включили в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила штабы российского оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
Об этом сообщили на официальном сайте Росфинмониторинга.
16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями.
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По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции".
На фоне этого региональные штабы Навального сначала объявили о прекращении деятельности, а 29 апреля соратник политика Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов.
По словам Волкова, сохранения работы сети штабов "в нынешнем виде невозможно", поскольку их сотрудников и волонтеров могут привлечь к уголовным делам по статье об экстремизме.
Материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией засекретили. Это объяснили тем, что они якобы содержат государственную тайну.
Против российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального возбудили новое уголовное дело.
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