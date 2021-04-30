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пятница, 30 апреля 2021 13:50

Штабы Навального включили в список террористов и экстремистов

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Штабы Навального включили в список террористов и экстремистов
ФБК Навального включили в перечень террористических организаций. Фото: Reuters

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила штабы российского оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Об этом сообщили на официальном сайте Росфинмониторинга.

16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями.

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По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции".

На фоне этого региональные штабы Навального сначала объявили о прекращении деятельности, а 29 апреля соратник политика Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов.

По словам Волкова, сохранения работы сети штабов "в нынешнем виде невозможно", поскольку их сотрудников и волонтеров могут привлечь к уголовным делам по статье об экстремизме.

Материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией засекретили. Это объяснили тем, что они якобы содержат государственную тайну.

Против российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального возбудили новое уголовное дело.

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