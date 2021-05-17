Генконсул США Эми Сторроу покинула Россию. Фото: yekaterinburg.usconsulate

США закрыли свое последнее консульство в России. Сейчас единственное дипломатическое учреждение Штатов в РФ - посольство в Москве.

Об этом говорится на странице консульства в Facebook.

Последнее консульство работало в Екатеринбурге. Генконсул США Эми Сторроу уже покинула РФ.

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"Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет объединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и программы обмена", - прокомментировала она.

По словам Сторроу, она надеется, что вскоре генконсульство США возобновит работу в полном объеме.

Ранее в России, кроме посольства в Москве, работали три генеральных консульства - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Консульство в Санкт-Петербурге было закрыто после скандала с отравлением агента Сергея Скрипаля и его дочери. Тогда Штаты закрыли российское консульство в Сиэтле. Позже во времена президентства Дональда Трампа приняли решение о закрытии двух других консульств.

Россия выдворила из страны пресс-секретаря американского посольства Ребекку Рос. Она оказалась среди 10 дипломатов США, которых РФ объявила персонами нон грата.