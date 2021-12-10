США выиграли апелляцию об экстрадиции основателя WikiLeaks в Америку

Джулиан Ассанж в суде в Лондоне / Reuters

США выиграли апелляцию на решение британского суда низшей инстанции о запрете экстрадиции Джулиана Ассанжа.

Дело об экстрадиции основателя WikiLeaks возвратят в суд низшей инстанции для повторного рассмотрения. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Это решение вряд ли станет концом дела. Ассанж сможет потребовать разрешения на окончательное решение в верховном суде Великобритании.

Ассанж находится за решеткой с апреля 2019 года, когда его приговорили к 50 неделям тюрьмы. Перед этим его вытащили из посольства Эквадора британские власти после того, как эта страна лишила его гражданства.

В США австралийца разыскивают по 18 обвинениям. И если его признают виновным, ему грозит 175 лет тюрьмы. Обвинения связаны с утечками WikiLeaks в 2010 году = 500 тыс. секретных файлов, подробно описывающих аспекты военных кампаний США в Афганистане и Ираке.

Ассанж и его адвокаты давно утверждают, что затяжное дело против него политически мотивировано. Его поклонники видят в нем журналиста, который осветил возможные военные преступления.

Перед тем, как Ассанжа осудили в Великобритании, он провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать обвинений в сексуальных притязаниях в Швеции. Проживая в посольстве, родил двоих детей от члена своей юридической команды Стеллы Морис. В ноябре ему разрешили жениться на Морис в английской тюрьме. В июле он отпраздновал 50-летие за решеткой, и именно тогда узнал, что власти США продолжают добиваться экстрадиции.

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что в качестве гражданина Австралии Ассанж "волен вернуться домой" после того, как судебные дела против него завершатся. Власти США заявили, что если Великобритания согласится экстрадировать Ассанжа, он может отбыть потенциальный срок заключения в Австралии.

Отец Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии помочь сыну и вернуть его на родину.