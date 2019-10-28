США выходят из договора об открытом небе

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
2 Просмотров: 3951
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1629
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6930
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1107
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6426
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40797
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1170
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3393
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
13
6
8
8
11
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Разрушенные дома и первые жертвы: показали последствия наводнения в Японии
Разрушенные дома и первые жертвы: показали последствия наводнения в Японии
Украинец поделился впечатлениями от жизни в Парагвае
Украинец поделился впечатлениями от жизни в Парагвае
Дети с сигарами и женщины-носильщицы - как жили потомки индейцев 100 лет назад
Дети с сигарами и женщины-носильщицы - как жили потомки индейцев 100 лет назад
Видео
Все видео
На студенческой вечеринке произошла стрельба с жертвами
На студенческой вечеринке произошла стрельба с жертвами
Масштабные протесты в Чили: чего требуют демонстранты
Масштабные протесты в Чили: чего требуют демонстранты
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
В контейнере грузовика нашли 39 трупов
В контейнере грузовика нашли 39 трупов
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1107
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5715
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7623
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1881
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 441
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
понедельник, 28 октября 2019 01:37

США выходят из договора об открытом небе

  Комментировать
США выходят из договора об открытом небе
Трамп вывел США из договора по открытому небу. Фото: Корреспондент

Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу.

Окончательное решение еще не принято, и дискуссии продолжаются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов возможного выхода из ДОН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США возобновят торговые привилегии для Украины

Многосторонний Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договор заключен с целью "содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба". В частности, в рамках договора действует система квот на облеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США выходят из договора об открытом небе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 26325
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн Просмотров: 24256
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
3
 1 Просмотров: 18090
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
3
 1 Просмотров: 12673
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
 5 Просмотров: 11962
Мир
"Умер, как трус" - Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ
"Умер, как трус" - Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ Просмотров: 1494
На студенческой вечеринке произошла стрельба с жертвами
На студенческой вечеринке произошла стрельба с жертвами
 Просмотров: 666
США убили лидера ИГИЛа
США убили лидера ИГИЛа 2 Просмотров: 774
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
13
 Просмотров: 4014
США усиливает позиции в Сирии
США усиливает позиции в Сирии Просмотров: 504
Больше всего комментируют
32
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
6
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
5
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
4
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
3
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
Голосов: 367
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua