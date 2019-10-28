США выходят из договора об открытом небе

Трамп вывел США из договора по открытому небу. Фото: Корреспондент

Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу.

Окончательное решение еще не принято, и дискуссии продолжаются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов возможного выхода из ДОН.

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Многосторонний Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договор заключен с целью "содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба". В частности, в рамках договора действует система квот на облеты.