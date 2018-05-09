США ввели новые санкции против "Рособоронэкспорта"

Против "Рособоронэкспорта" ввели новые санкции. Фото: РБК

Соединенные Штаты Америки внедрили новые санкции против российской государственной компании.

Федеральный реестр США опубликовал сообщение о внедрении новых санкций в отношении "Рособоронэкспорта", сообщает Голос Америки.

По оценке специалистов Госдепартамента, российская компания нарушила закон INKSNA, запрещающий поставлять в Иран, Сирию и Северную Корею товары, услуги и технологии, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения.

Решение о санкциях был утверждено еще 30 апреля, и вступит в силу 9 мая. Эти меры будут действовать в течение двух лет. Согласно опубликованному сообщению, американским компаниям запрещено вступать в какие-либо деловые отношения с "Рособоронэкспортом" и аффилированными компаниями. При этом запрет не будет распространяться на действующий контракт на поставку афганским ВВС вертолетов Ми-17.

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Компания "Рособоронэкспорт" неоднократно становилась фигурантом санкционных списков США. В 2015 году российскую госкомпанию обвинили в незаконном сотрудничестве с Ираном, Северной Кореей и Сирией, запретив американским фирмам поддерживать с ними деловые отношения.