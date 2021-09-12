США вряд ли оправятся от позора, вызванного хаотичным выходом из Афганистана - Трамп

Трамп осуждает "некомпетентные" действия администрации президента Джо Байдена. Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп осуждает "некомпетентные" действия администрации президента Джо Байдена при выводе американских войск из Афганистана.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в своем обращении по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября.

"Лидера нашей страны выставили дураком, а этого ни в коем случае нельзя допускать. Это произошло из-за плохого планирования, невероятной слабости и из-за руководителей, которые на самом деле не понимали, что происходит", - сказал Трамп.

"Сейчас 20-й год этой войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы. Вместо этого Джо Байден и его некомпетентная администрация потерпели поражение", - сказал Трамп.

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По его словам, США "вряд ли оправятся от позора", вызванного хаотическим выходом из Афганистана.

"Однако не бойтесь, Америка снова станет великой", - добавил он.

Исламистское движение "Талибан" 15 августа взяло под контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Военные не оказывали сопротивления. 31 августа президент США Джо Байден объявил об окончании войны в Афганистане.