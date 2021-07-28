США возвращают масочный режим для вакцинированных граждан

Масочный режим возвращается. Фото: Украинская правда

В Соединенных Штатах Америки приняли решение вернуть обязательный масочный режим для вакцинированных лиц.

Соответствующее ограничение касается районов с высоким уровнем передачи заболевания, сообщает Twitter-аккаунт AFP News Agency.

В США вакцинированые люди снова обязаны носить защитные маски в районах с высоким уровнем передачи вируса.

Соответствующее решение было принято после обновления информации о распространении штамма "Дельта" среди вакцинированных лиц.

В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призывают носить защитные маски учителей, учеников и других посетителей учебных заведений - независимо от статуса вакцинации.

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В ближайшее время масочный режим в Украине не отменят. Такую защиту в закрытых помещениях носить еще долго. Пока не достигнем адекватных уровней вакцинации или мир не распрощается с коронавирусом.