США ведут переговоры с партнерами от Кувейта до Японии, чтобы противостоять российской угрозе

Президента Путина, который уже вторгся в Украину в 2014 году, похоже, мало волнуют действия администрации Байдена, которую он намеревается пережить / Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен разговаривал по поводу российских войск на границе с Украиной со всеми союзниками, чтобы противостоять потенциальному вторжению России. В этому списк: Великобритания, Франция, Германия, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бразилия, Индия, Япония и Южная Корея.

Информационно-разъяснительная работа США подчеркивает широту и сложность дипломатической работы администрации Байдена в отношении к рискам из Москвы. Это попытка задействовать все возможные рычаги, которые есть у Байдена во внешней политике, от визитов директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву и Киев до контактов с множеством послов в Европе и другими партнерами Америки. Цель в том, чтобы убедить другие страны, что действия России могут создать опасный прецедент, подрывая глобальные нормы государственного суверенитета. Об этом пишет Politico.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Белом доме подтвердили, что готовят санкции для высшего российского руководства

"Это стратегия "вездехода", потому что новое российское вторжение в Украину будет иметь последствия повсюду", - сказал высокий чиновник Госдепартамента.

Сближение с Сеулом и Токио напоминает Кремлю о глобальном охвате американской сети альянсов. Общение с ОАЭ и Кувейтом, крупными производителями энергоносителей, сигнализирует, что у Вашингтона есть план на случай, если Москва перекроет газ в Европе.

Однако пока что дипломатическое наступление, похоже, не меняет расчетов Владимира Путина. Российский президент, который уже однажды вторгся в Украину в 2014 году, похоже, больше озабочен перекраиванием карты мира по своему вкусу и его мало трогают дела администрации США, которую он намерен пережить.

Некоторые из стран списка контактов Америки, такие как Бразилия и Индия, должны учитывать собственные экономические и военные отношения с Россией, что усложняет задачу команды Байдена. Даже такие традиционные союзники Америки, как Германия, взвешивают экономические связи с Россией, раздумывая, как реагировать на потенциальное вторжение.

Россия также набирает обороты. Путин планирует поговорить с президентом Франции на этой неделе, а в среду встретиться с представителями итальянского бизнеса. А министр иностранных дел России Сергей Лавров и представитель Кремля Дмитрий Песков заявляют, что именно администрация Байдена, а не Москва, усиливает угрозу войны.

Администрация США в случае нападения России на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.