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пятница, 01 ноября 2019 07:46

США усилили санкции против Ирана

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США усилили санкции против Ирана
США продолжат усиливать экономическое давление на Иран до тех пор, пока тот не прекратить расширение своей ядерной программы. Фото: " УНИАН".

США ввели санкции против строительного сектора Ирана.

По мнению главы Госдепартамента США Майка Помпео, новые санкции позволят сохранить надзор по ядерной программе Ирана, передает "УНИАН".

Под ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия. Госдепартамент также считает, что иранский строительный сектор прямо или косвенно подконтрольный Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который США признали международной террористической организацией.

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США продолжат усиливать экономическое давление на Иран до тех пор, пока тот не прекратить расширение своей ядерной программы.

Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг. По его словам, эти страны используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы.

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