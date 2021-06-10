США упростили рекомендации для путешествий в Украину

США упростили въезд украинцам. Фото: Украинская правда

Соединенные Штаты отнесли Украину в перечень стран, путешествия в которые стоит пересмотреть.

Ранее туристам советовали вообще не посещать Украину, сообщает Посольство США в Украине

Украину отнесли к третьему уровню опасности из-за распространения коронавируса, раньше наша страна находилась на четвертом уровне.

В Центре контроля и профилактики заболеваний США указывают, что в Украине сохраняется высокий уровень распространения Covid-19.

По-прежнему путешественников просят не ездить на Донбасс и в оккупированный Крым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден будет обсуждать запуск "Северного потока-2" вместе с Меркель - Белый дом

Белый дом достиг соглашения с компаниями Pfizer/BioNTech о предоставлении 500 миллионовдоз вакцины против Covid-19 примерно ста странам в течение 2022 года.