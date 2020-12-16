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среда, 16 декабря 2020 10:56

США требуют от России объяснений по поводу отравления Навального

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США требуют от России объяснений по поводу отравления Навального
Майкл Помпео потребовал от России объяснений по поводу отравления Навального. Фото: Reuters

США ждет от Российской Федерации объяснений по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро.

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Политика попросила прокомментировать утверждение британского издания The Sunday Times о том, что Навального пытались отравить во второй раз.

"Мы пока что ничего не сделали в том, что касается новой информации, кроме как начали оценивать то, что мы уже знаем. Но достаточно сказать, что мы признаем и были одни из первых, кто подверг критике эту невероятно злонамеренную деятельность и потребовал, чтобы Россия объяснила нам, как это произошло, кто это сделал. Мы все еще ждем этих ответов", - прокомментировал Помпео.

По его словам, США и Европа уже ввели ограничения против России из-за ее деятельности.

Bellingcat, Der Spiegel и CNN провели собственное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" и узнали имена 3 сотрудников ФСБ, которые преследовали его в Новосибирске и Томске.

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