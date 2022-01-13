США советуют своим гражданам не ездить в Украину из-за угрозы российского вторжения

Госдепартамент США до сих пор не советует своим гражданам посещать Украину из-за растущей угрозы вторжения России.
Пока появляется информация о необычной военной активности РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму, а условия безопасности могут внезапно измениться, сообщается на сайте посольства США в Украине.
"Дальнейшие военные действия России в любой точке Украины" серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги.
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Последние рекомендации Госдепа США не ездить в Украину были опубликованы 20 декабря.
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