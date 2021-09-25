США разрешили проводить финансовые операции с правительством талибов

Министерство финансов США выдало две лицензии на ограниченные финансовые транзакции с радикальным движением "Талибан".
Лицензии также предоставили группировкой "Сеть Хаккани", чтобы иметь возможность провести гуманитарные операции в Афганистане. Об этом говорится в заявлении Минфина США.
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"Одна из выданных лицензий дает возможность правительству США, неправительственным и некоторым международным организациям, в том числе ООН, заключать сделки находятся под санкциями "Талибаном" и "Сети Хаккани" для облегчения гуманитарных потребностей жителей Афганистана", – сказано в сообщении.
Вторая лицензия разрешает проведение ограниченных операций, связанных с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.
Администрация президента США Джозефа Байдена заблокировала все денежные средства правительства Афганистана, которые хранились в банках США. Это сделано под маркой того, чтобы перекрыть талибам доступ к миллиардам долларов, ассигнованным правительству Ашрафа Гани.
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