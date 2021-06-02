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среда, 02 июня 2021 09:19

США распределят между странами 80 млн доз Covid-вакцины

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США распределят между странами 80 млн доз Covid-вакцины
Администрация Байдена сосредоточится на справедливом распределении доз препаратов. Фото: pixabay.com

В дополнение к 60 млн доз вакцины AstraZeneca, которыми США решили поделиться с миром, администрация президента Джо Байдена приняла решение отправить в бедные страны не менее 20 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson.

Перечень государств, которым передадут 80 млн доз Covid-вакцины, объявят через две недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters. Раскроют также критерии и детали процесса распределения препаратов.

"В течение следующих двух недель мы объявим о механизме, с помощью которого будем распространять и продавать эти вакцины", - сказал Блинкен.

По его словам, администрация Байдена сосредоточится на справедливом распределении доз Covid-вакцин, а не на привязке политических нитей к процессу.

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На складах у США есть примерно 10 млн доз вакцины AstraZeneca, которую запретили использовать на территории страны. В ближайшее время завершится проверка их качества. Кроме того, еще 50 млн доз находятся на разных стадиях производства и могут быть готовы к отправке в мае и июне.

В США еще не решили, в какие страны экспортируют вакцины. В администрацию президента Джо Байдена за помощью уже обратились Канада и Мексика.

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02
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