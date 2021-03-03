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среда, 03 марта 2021 21:56

США продлили санкции против России

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США продлили санкции против России
Президент США Джо Байден продлил санкции против России. Фото: idail

Президент США Джо Байден продлил на год ряд санкций против России, которые ранее были введены из-за Украины.

В пояснительной записке сказано, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США". Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

"По этой причине режим ЧС, введенный 6 марта 2014, а также меры, принятые в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021", - отмечается в сообщении.

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Санкции против России ввела администрация президента Барака Обамы в 2014 году после оккупации Россией Крыма. После этого санкции неоднократно расширялись и продолжались.

В США опубликовали список россиян, против которых ввели санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В черный список попали 7 чиновников.

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Дата
03
марта

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