США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет

В случае смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии власть России привлекут к ответственности перед международным сообществом.
Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Какие меры предпримет Вашингтон по российской власти не указывается.
"Что касается конкретных мер, которые мы примем, мы рассматриваем множество различных вариантов, которые мы бы применили, и я не собираюсь публично сообщать об этом сейчас", - заявил Салливан.
Врачи российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что результаты его анализов свидетельствуют о критическом состоянии. В крови политика критическое содержание калия, грозит тяжелыми последствиями, вплоть до остановки сердца.
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