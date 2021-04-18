США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет

США пригрозили РФ последствиями в случае смерти Навального. Фото: Reuters

В случае смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии власть России привлекут к ответственности перед международным сообществом.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Какие меры предпримет Вашингтон по российской власти не указывается.

"Что касается конкретных мер, которые мы примем, мы рассматриваем множество различных вариантов, которые мы бы применили, и я не собираюсь публично сообщать об этом сейчас", - заявил Салливан.

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что результаты его анализов свидетельствуют о критическом состоянии. В крови политика критическое содержание калия, грозит тяжелыми последствиями, вплоть до остановки сердца.