США предупредили о последствиях для РФ в случае агрессивных действий в отношении Украины

Блинкен добавил, что у границ Украины сейчас наблюдается максимальная концентрация российских войск с 2014 года. Фото: flickr.com

США предупредили о последствиях, если Россия "будет действовать необдуманно или агрессивно" в отношении Украины на фоне беспокойства скоплением московских войск у границ Украины.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 11 апреля в интервью каналу NBC. По его словам, Москву ждут последствия в случае агрессивных действий в отношении Украины.

"Президент Байден четко высказался по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будут последствия", - сказал Блинкен.

Он добавил, что у границ Украины сейчас наблюдается максимальная концентрация российских войск с 2014 года. Блинкен подчеркнул, что серьезно обеспокоен действиями России.

Ключевые союзники в НАТО, которые помогают Украине в противостоянии российской агрессии, провели онлайн-встречу по поводу ситуации на Донбассе. Страны Альянса сошлись на том, что РФ "подрывает деэскалацию напряженности, достигнутую в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ от 27 июля прошлого года".