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среда, 02 февраля 2022 09:42

США предлагают РФ доступ к базам НАТО в Румынии и Польше - Bloomberg

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США предлагают РФ доступ к базам НАТО в Румынии и Польше - Bloomberg
Предложение направлено на достижение взаимопонимания с Россией по уменьшению напряженности вокруг Украины. Фото: Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет Tomahawk на базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше.

Предложение США имеет целью развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут использовать против РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Оно направлено на достижение взаимопонимания с Россией по уменьшению напряженности вокруг Украины.

"В то же время любая договоренность будет достигнута только после обсуждения этого вопроса с союзниками, прежде всего с Польшей и Румынией. И будет предусматривать соответствующие меры по проверке западными странами ряда российских баз", - говорится в сообщении.

Во вторник на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал базы в Польше и Румынии угрозой для России. Однако по данным НАТО, установки Aegis, размещенные в этих странах, являются сугубо оборонительными и направлены на обезвреживание баллистических ракет, запущенных из Ирана. Ракеты Aegis не могут нести боеголовки.

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Румыния утверждает, что российские официальные лица могут посетить ее объект. Но Россия в ответ должна предоставить аналогичную информацию о своих базах, где размещено оружие наземного базирования. Польша также может согласиться на допуск РФ для проверки в обмен на инспекцию в Калининградской области, которая с ней граничит.

Пока не понятно, согласится ли Россия предоставить доступ к своим ракетным объектам. Москва еще не дала официального ответа на предложения США.

Соединенные Штаты готовы к новым переговорам между президентами Байденом и Путиным. Они могут произойти, если это будет способствовать смещению двусторонних переговоров между странами.

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Дата
02
февраля

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