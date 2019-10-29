США предлагают новые санкции против "Северного потока-2"

Сенатор Конгресса США Энди Бар подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы. Фото: из открытых источников

Законопроект, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2" подготовил сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Бар.

Речь идет об энергетической безопасности Европы, об этом сообщается на сайте конгрессмена.

Сенатор предлагает запретить въезд в США физическим лицам, имеющим какое-либо отношение к судам, закладывают трубы при строительстве "Северного потока-2"

"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров является стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе", - сказал Бар.

В документе также говорится, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом.

"Северный поток-2" - вторая линия российского газопровода в Европу в обход Украины через Балтийское море. Проект поддерживают Германия, Нидерланды, Франция, Австрия. Противники - Польша, страны Балтии, Дания. Если поток построят, Украина будет терять $3 млрд ежегодно от потери транзита газа в ЕС.