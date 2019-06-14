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пятница, 14 июня 2019 09:55

США показали видеодоказательство нападения Ирана на танкеры

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США показали видеодоказательство нападения Ирана на танкеры
Запись и фото сделали с борта военного самолета США. Фото: EPA/UPG

США обладают видеозаписью, где видно, как лица с иранского военного корабля снимают мину, не разорвалась, с борта одного из танкеров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"На видео показана небольшая лодка, которая выходит на сторону японского танкера. Один человек встает на носовую часть лодки и снимает мину с корпуса танкера", - говорится в сообщении.

Запись и фотоснимки сделали с борта военного самолета США. Мина якобы была прикреплена к борту танкера Kokuka Courageous.

Иранский корабль приблизился к танкеру, несмотря на то, что в этом районе уже около 4-х часов были американский эсминец Bainbridge, а также беспилотник США и самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon.

"Военные США считают, что иранцы пытались забрать доказательства своей причастности к нападению", - говорится в материале.

13 июня в Оманском заливе атаковали 2 нефтяных танкера. По предварительным данным, инцидент произошел на расстоянии 45 км от иранского побережья.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что за нападением стоит Иран.

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Дата
14
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