США подозревают Россию в валютных манипуляциях

США подозревают Россию в манипуляциях с внутренней валютой ради достижения торговых преимуществ.
Обновлением списка стран-манипуляторов занимается Министерство финансов, сообщает Bloomberg.
Сейчас в этом списке 12 стран. Кроме России, его могут пополнить Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия, Индия, Южная Корея и Малайзия. Эти государства имеют большой профицит торгового баланса с США.
США ведут наблюдение за действиями с национальными валютами стран - крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, а также Швейцарии. Минфин дважды в год отчитывается о ситуации с манипуляциями. Последний отчет должен был быть обнародован в апреле, однако этот срок перенесли на май.
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3 мая президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. Разговор длился 1,5 часа. Говорили о Венесуэле, КНДР и Украине. В Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Белого дома.
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