США подозревают Россию в валютных манипуляциях

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1287
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4169
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 945
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2367
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3249
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5589
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1881
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2043
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3285
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5483
Фото
Все фото
4
3
28
19
7
В Турции выпал снег
В Турции выпал снег
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
Видео
Все видео
Американцы провели запуск баллистической ракеты
Американцы провели запуск баллистической ракеты
Путин окрестил Киев российской столицей
Путин окрестил Киев российской столицей
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 2970
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1260
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1377
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3204
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3330
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 531
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 09:26

США подозревают Россию в валютных манипуляциях

  Комментировать
США подозревают Россию в валютных манипуляциях
Ранее Дональд Трамп обвинял Россию в манипулировании курсом своих валют. Фото: Reuters

США подозревают Россию в манипуляциях с внутренней валютой ради достижения торговых преимуществ.

Обновлением списка стран-манипуляторов занимается Министерство финансов, сообщает Bloomberg.

Сейчас в этом списке 12 стран. Кроме России, его могут пополнить Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия, Индия, Южная Корея и Малайзия. Эти государства имеют большой профицит торгового баланса с США.

США ведут наблюдение за действиями с национальными валютами стран - крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, а также Швейцарии. Минфин дважды в год отчитывается о ситуации с манипуляциями. Последний отчет должен был быть обнародован в апреле, однако этот срок перенесли на май.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский самолет заметили над секретными объектами США

3 мая президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. Разговор длился 1,5 часа. Говорили о Венесуэле, КНДР и Украине. В Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Белого дома.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США подозревают Россию в валютных манипуляциях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 3 Просмотров: 230604
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 105520
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 25969
Тина Кароль озадачила фанов новым фото
Тина Кароль озадачила фанов новым фото Просмотров: 15346
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
28
 Просмотров: 13231
Мир
Юрист Трампа попросил о встрече с Зеленским
Юрист Трампа попросил о встрече с Зеленским Просмотров: 531
Королева Елизавета II готовится к смерти
Королева Елизавета II готовится к смерти Просмотров: 387
Импичмент Трампа поддерживают 45% американцев - опрос
Импичмент Трампа поддерживают 45% американцев - опрос Просмотров: 108
Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений
Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений
 Просмотров: 252
В лондонской мечети произошла перестрелка
В лондонской мечети произошла перестрелка Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
4
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
3
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Голосов: 68
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua