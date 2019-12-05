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четверг, 05 декабря 2019 08:12

США планируют выделить Украине $250 млн на летальное оружие

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В бюджетном запросе в конгресс США президент Дональд Трамп предусмотрит $250 млн на военную помощь Украине. Однако официальное представление бюджетной заявки будет происходит в феврале или марте.

Автор: pixabay.com
 

"Мы планируем продолжить оказывать Украине помощь с летальным вооружением. Речь идет в частности о новой партии противотанковых ракет Javelin", - подчеркнул замминистра обороны Джон Руд, сообщает Defense News.

Руд отрицал информацию, что США запретили украинским военным использовать это оружие в зоне проведения ООС на Донбассе. По словам представителя Пентагона, речь идет о недопущении попадания технологий, которые переданы Украине, третьей стороне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военная помощь Украине: США не перевели более $35 млн

"С точки зрения их использования в полевых условиях - ограничений на это нет", - уточнил замминистра.

Также он отметил, что все выделенные в текущем году на военную поддержку Украине $250 млн были освоены, за исключением $ 8,5 млн. По словам Руда, чтобы помочь США является сдерживание российской агрессии, укрепление безопасности и обороноспособности Украины.

Официальный Вашингтон уверяет в своей "непоколебимой поддержке" суверенитета и территориальной целостности Украины. Перед третьей c начала войны РФ против Украины встречей лидеров нормандской четверки США выразили поддержку Украине в том, как она "продвигается вперед на пути к мирным переговорам".

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Дата
05
декабря

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