Госдеп США заявляет о полной поддержке суверенитета Украины

Морган Ортеус зачитала заяву по підтрімку США Стосовно України. Фото: aa.com.tr

Официальный Вашингтон уверяет в своей "непоколебимой поддержке" суверенитета и территориальной целостности Украины.

Перед третьей c начала войны РФ против Украины встречей лидеров нормандской четверки США выразили поддержку Украине в том, как она "продвигается вперед на пути к мирным переговорам".

Заявление Госдепартамента США зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус.

США обещают работать с союзниками и партнерами, чтобы заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениями и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

"Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - уточнила Ортегус.

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Как выразились в Вашингтоне, в последние недели президент Владимир Зеленский "делал осторожные, но нелегкие шаги" на пути к миру и реформам: дипломатические контакты для мирного процесса, разведение сил, укрепление верховенства права, создание более благоприятного инвестклимата и благоустройство оборонного сектора.

В следующем году Белый дом собирается сократить финансирование НАТО. А сэкономленные средства передать Украине и Грузии.