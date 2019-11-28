США отдадут Украине сэкономленные на НАТО деньги - CNN

В следующем году Белый дом собирается сократить финансирование НАТО. А сэкономленные средства передать Украине и Грузии.
Сейчас доля США в общем бюджете Альянса - около 22%, но у американского президента Дональда Трампа якобы стремятся сократить взнос примерно до 16% - почти до уровня Германии (14,8%). Дефицит, рассчитывают в Белом доме, покроют другие страны Альянса, пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.
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"Это в значительной степени символический шаг, поскольку прямой бюджет НАТО относительно небольшой - около $ 2,5 млрд. И он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять не менее 2% ВВП (выполняют только восемь из 29 членов НАТО )", - сообщает CNN.
Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась остановить предоставление Украине оборонной помощи 25 июля, в день скандально телефонного разговора президентов Украины и США.
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