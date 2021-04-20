США отреагировали на блокирование Россией судов вблизи Крыма

Россия пошла на усиление эскалации в море. Фото: Reuters

США выражают серьезную обеспокоенность в связи с намерениями России блокировать движение иностранных морских судов в Черном море. В частности, вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива.

"Россия неоднократно применяла агрессивные действия против украинских судов и препятствовала доступу в украинские порты в Азовском море, что имело негативное влияние на международную торговлю Украины", - говорится в заявлении Государственного департамента США.

Нынешние действия РФ назвали "очередной неспровоцированной эскалацией текущей кампании Москвы, направленной на подрыв и дестабилизацию Украины".

При этом в Госдепе указывают, что такое развитие событий вызывает особое беспокойство на фоне сообщений о скоплении российских войск на границе Украины.

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"Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая с ее территориальными водами. США не признают и никогда не признают заявления России об аннексии Крыма", - говорится в заявлении.

В то же время внешнеполитическое ведомство США положительно отмечает сдержанность Украины на фоне российских провокаций.

"Мы призываем Россию положить конец преследованию судов в регионе и прекратить наращивание сил вдоль границы Украины и в оккупированном Крыму", - отмечают в Государственном департаменте.

В понедельник министерство обороны США подтвердило, что Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, а также увеличивать контингент на оккупированном Крымском полуострове.