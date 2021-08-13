США открыли посольство в Гаване после 54-летнего перерыва

Здания посольства США в Гаване / Государственный департамент США

14 августа 2015-го, после 54 лет перерыва, США открыли посольство в Гаване. США и Куба возобновили дипломатические отношения.

3 января 1961 года президент США Дуайт Эйзенхауэр разорвал отношения с Кубой после Кубинской революции 1959 года. В 1977 году президент США Джимми Картер и кубинский лидер Фидель Кастро подписали Соглашение о разделах интересов, которое разрешало каждому правительству работать из своего бывшего посольства в Гаване и в Вашингтоне соответственно, что называлось "секциями интересов". Им запретили поднимать флаги своих стран.

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Президент Кубы Рауль Кастро и президент США Барак Обама полностью восстановили дипломатические связи 20 июля 2015 года. А в августе впервые за более полувека открылись посольства.

В период с 1977 по 2015 год в здании посольства США в Гаване размещалась "секция интересов" Штатов под эгидой посольства Швейцарии.