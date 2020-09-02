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среда, 02 сентября 2020 08:34

США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса под эгидой ВОЗ

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США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса под эгидой ВОЗ
США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса под эгидой ВОЗ. Фото: pixabay.com

США не будут участвовать в международной разработке вакцины от коронавируса нового типа Covid-19.

Решение было принято из-за того, что международная программа разработки проходит при участии Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил спикер Белого дома Джадд Дир, передает CNN.

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"США будут продолжать свои усилия в убеждении наших международных партнеров в том, что мы победим вирус. Но мы не будем принимать участие в международных разработках, в которых участвуют коррумпированные ВОЗ и Китай", - заявил Дир.

По его словам, будущая американская вакцина от коронавируса будет "золотым стандартом" в эффективности и безопасности.

В начале июля этого года президент США Дональд Трамп официально сообщил о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения. В апреле стало известно, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Президент США напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения Америки об ограничении полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавируса. По словам Трампа, ВОЗ "не справилась со своими основными обязанностями и должна нести ответственность" за распространение коронавируса по всему миру.

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