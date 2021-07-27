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вторник, 27 июля 2021 05:10

США остаются закрытыми для туристов

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США остаются закрытыми для туристов
США "закрылись" для туристов. Фото: УНН

США не планируют открывать границы для туристов из-за стремительного распространения ковид штамма "Дельта".

"Дельта" приходится на 80% всех случаев заболевания коронавирусом в США. В дальнейшем прогнозируют увеличение количества зараженных этим штаммом, поэтому карантин сохранится, сообщили в Белом доме.

Въезд в США запрещен для большинства неамериканских граждан, которые на протяжении последних 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны в Европе, Бразилии, Ирландии, Китае, Индии, Иране и Южно-Африканской Республике (ЮАР).

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Границы США останутся закрытыми для жителей соседних Канады и Мексики минимум до 21 августа. В то же время Канада на прошлой неделе разрешила посещать страну вакцинированным американцам от 9 августа.

Франция усилит ограничения для непривитых туристов из ряда государств. В то же время для полностью вакцинированных путешественников границы откроют независимо от страны происхождения.

Вакцинированные украинцы смогут въехать во Францию без теста, заявил 17 июля премьер-министр страны Жан Кастекс.

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