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четверг, 31 октября 2019 09:24

США обещают препятствовать строительству "Северного потока-2"

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США обещают препятствовать строительству &quot;Северного потока-2&quot;
Кандидат в послы обещает помочь Киеву. Фото: Reuters

США будут препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил Джон Салливан, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла в России, передаёт УНН.

"Нашим первостепенной задачей является противодействие "Северному потоку-2". Это строительство представляет собой формирование Россией зависимости для осуществления контроля. Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит России огромный рычаг давления", - сказал Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

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Дипломат подчеркнул, что Вашингтон таким образом хочет помочь Киеву чтобы газ продолжил поступать в Европу через Украину.

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

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октября

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