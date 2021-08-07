США объявят новые санкции против Беларуси в годовщину начала протестов

После встречи Байдена с Тихановською США планируют объявить новые санкции против режима Лукашенко. Фото: edition.cnn.com

Администрация президента США Джо Байдена готовится обнародовать новые санкции против Республики Беларусь за преследования режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко его политических оппонентов.

Объявят новые санкции в понедельник, символическую дату начала пробестив в Беларуси со ссылкой на источник в Конгрессе сообщает CNN.

О введении новых мер против режима Лукашенко призвала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая встретилась с президентом Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном, советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и законодателями Конгресса во время ее пребывания в столице США.

Пока не ясно, на какие именно цели будут направлены новые санкции, но Тихановська заявила на брифинге с журналистами в Вашингтоне, во время своего визита в Вашингтон она дала администрации Байдена конкретный список целей, которые она хотела бы видеть в санкционный список.

В списке компаний, монополизированных режимом Лукашенко "и его приятелей", среди прочих, является компания "Беларуськалий", а также нефтяные, деревообрабатывающие и сталелитейные предприятия.

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Белорусская оппозиционерка призвала США ввести более жесткие санкции, заявив, что она считает, что первые действия в этом направлении были более символическими и "моральными санкциями".

"Они не ударили по режиму, и я думаю, что мы действительно потеряли время", - сказала она.

Тихановська заявила, что отраслевые санкции, введенные Европейским Союзом после вынужденного отклонения Лукашенко рейса авиакомпании Ryanair и ареста белорусского журналиста -дисидента, были сильными. По ее словам, США могли бы придерживаться этой политики, "а также рассматривать возможность введения отраслевых санкций против России", - сказала она.

На этой неделе Тихановская призвала международное сообщество "послать сигнал солидарности с белорусами, которые борются за демократию и свободу" 9 августа, в годовщину спорных выборов, которые вызвали массовые протесты по всей Белоруссии.