США не получали от России ноту о высылке дипломатов

В Госдепе слышали об угрозах с российской стороны. Фото: casp-geo.ru

Россия не послала США официальной ноты о высылке десяти американских дипломатов.

"Мы до сих пор не получили никакой официальной дипломатической корреспонденции, которая детализировала действия российского правительства по дипломатических миссий Соединенных Штатов Америки в РФ", - сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

Он напомнил, что Вашингтон принял серию мероприятий, которые были "пропорциональным ответом на российскую вредоносную активность".

Среди них - выдворение десяти сотрудников спецслужб России, работавших в Вашингтоне под дипломатическим прикрытием. По словам Прайса, в Госдепе слышали об угрозах с российской стороны, однако "не увидели ни одной официальной коммуникации с Москвы".

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В то же время представитель Госдепа подчеркнул, что в случае получения официальной ноты из Москвы, в Вашингтоне оставляют за собой право на ответ.

После введения санкций против РФ в прошлый четверг, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва также выдворит десять американских дипломатов, прекратит деятельность в стране американских некоммерческих структур, введет новые ограничения для дипломатических сотрудников США. Кроме того, он пообещал другие "болезненные" меры против американских компаний в отместку за действия администрации Байдена.