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вторник, 28 декабря 2021 14:30

США не допустят компромиссов с Кремлем в вопросе Украины - посол

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США не допустят компромиссов с Кремлем в вопросе Украины - посол
Маркарова подчеркнула, что Белый дом посылает отчетливые сигналы поддержки Украине. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Соединенные Штаты Америки не пойдут на компромис с Кремлем в вопросах сохранения независимости и суверенитета Украины.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

"Мы услышали несколько четких сигналов от США. Первое: ничего об Украине не будет решаться без Украины. Второе: отношения Украины и НАТО - это исключительно дело нашего государства и стран-членов Альянса. Третье: Соединенные Штаты готовы к диалогу, однако вопрос безопасности Европы не может решаться без Европы. То есть мы слышим от американской администрации четкие посылы поддержки Украины.

От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами по поводу того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений. Наоборот Соединенные Штаты и Украина ищут дипломатическое решение проблемы. Однако мы четко понимаем, кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать", - сказала Маркарова.

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Вдоль границы с Украиной к концу ноября Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022 года. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи и ввести превентивные санкции против России.

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28
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