США не будут помогать провинции Панджшер, противостоящей "Талибану"

Ахмад Масуд не получит помощи от США Фото: Twitter/awmasoud

В Пентагоне не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер.

"Военная операция США в Афганистане завершена", - заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, будут ли военные США как-то поддерживать противников талибов, сообщает АР.

В Панджшере против талибов ведет борьбу Фронт национального сопротивления Афганистана. Ранее его представители сообщили о гибели 350 талибов за четыре дня боев за Панджшерскую долину.

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Боевики "Талибана" штурмуют регион на двух основных направлениях - со стороны долины Андараб в провинции Баглан и города Гульбахор в провинции Парван.

К талибам, которые ведут наступательную операцию на Панджшер, присоединились боевики движения "Аль-Каида".

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Панджшер - единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда призвал собраться всех, кто готов сопротивляться талибам. В "Талибане" заявили, что окружили Панджшер. Талибы приложили много усилий для переговоров с лидерами сопротивления, однако они были безрезультатны.