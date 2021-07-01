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четверг, 01 июля 2021 04:36

США напомнили, чего ожидают от Зеленского

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США напомнили, чего ожидают от Зеленского
США ждут от Украины дальнейших шагов по преодолению коррупции. Фото: dilo.net.ua

Администрация США считает поддержку реформ в ключевых сферах в Украине, а также взаимодействие в борьбе с коррупцией приоритетами двусторонних отношений.

"Сегодня Украина сильнее, успешнее и более подотчетна своему народу", заявила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд, сообщает Укринформ.

Однако, по словам Макдональд, олигархи в Украине и в дальнейшем получают сверхприбыли за счет государства, подрывает процесс искоренения коррупции.

Представительница Госдепа отметила, что американская сторона предприняла шаги в направлении противодействия коррупции и злонамеренной деятельности в Украине. В этой связи она напомнила, в частности, о введении санкций против Игоря Коломойского и его близких.

"Мы надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинских властей, направленные на укрепление и усиление судебных институтов, прекращение безнаказанности и создание институционального потенциала для привлечения к ответственности коррупционеров", - указала Макдональд.

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Она призвала украинскую власть сделать все прежде всего в реформировании судебной системы, обеспечении гарантий независимости в работе НАБУ, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, по ее словам, необходимо усилить ответственность за ложное декларирование доходов украинских чиновников; ускорить прозрачный процесс назначения прокуроров в САП; привести законодательство о корпоративном управлении стандартам ОЭСР; в дальнейшем поддерживать независимость ВАСУ.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента заявил о деолигархизации.

Состояние Игоря Коломойского оценивают в $ 1,8 млрд. На $ 0,8 млрд больше по сравнению с 2020-м, по данным издания "Форбс Україна".

Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации.

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