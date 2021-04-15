США начнут выводить свои войска из Афганистана

США выведут свои войска из Афганистана. Фото: Reuters

США выполнили свою миссию в Афганистане и начнут с 1 мая упорядоченное вывода американского контингента.

"США начнут окончательный вывод военнослужащих с 1 мая этого года", - сказал американский президент Джо Байден во время выступления, сообщают американские СМИ.

Этот процесс будет осуществляться упорядоченно и при полной координации с союзниками, которые сейчас имеют больше сил в Афганистане, чем США.

"Пришло время положить конец длинной войне Америки, пора вернуть наших военных домой", - сказал он.

Байден предостерег боевиков движения "Талибан" от атак на американских военнослужащих во время этого процесса. Он добавил, что в случае таких нападений США "будут защищать себя и своих партнеров всеми имеющимися способами".

Он пообещал, что США продолжат поддерживать Афганистан, а также - переговоры по политическому урегулированию афганского конфликта.

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Война в Афганистане, в которую входит серия вооруженных конфликтов, продолжается с 1970-х годов. Войска США вошли в Афганистан около 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Это наиболее длительная военная кампания в американской истории.