США изменят свой подход к Путину - Белый дом

Байден применит другой подход к РФ. Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена будет применять к России совсем другой подход, чем администрация Дональда Трампа.

"Наша администрация будет применять другой подход к России, чем предыдущая администрация. Россияне будут отвечать за свои действия. Мы будем прямолинейные, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность", - во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Конечно, как сказал президент вчера вечером, россияне будут отвечать за то, что сделали", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, добавив, что это произойдет уже скоро.

При этом, по ее словам, существуют сферы, в которых США и РФ могли бы взаимодействовать. В качестве примера она привела сотрудничество по соглашению СНВ-III, подписанным в прошлом месяце и усилия по ограничению распространения ядерного оружия.

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До этого президент США Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.