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понедельник, 30 августа 2021 11:04

США и союзники завершают эвакуацию из Афганистана: фоторепортаж
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Эвакуированные афганцы в аэропорту столицы Косово, Приштине
Фото: REUTERS
Афганцы в аэропорту Дуллс, США
Эвакуированные из Афганистана ждут посадки на рейс, направляющийся в США с военно-морской авиабазы Сигонелла, Италия
Морской пехотинец США проверяет женщину в международном аэропорту Хамида Карзая, Кабул
Эвакуированные из Афганистана садятся на борт Boeing 777, направляющегося в США с военно-морской авиабазы Сигонелла, Италия

США уже эвакуировали из Афганистана около 114,4 тыс. человек, в том числе иностранных граждан и афганцев в группе риска. Эвакуация продолжается с 15 августа. США и союзные силы намерены завершить вывод ко вторнику, 31 августа, чтобы вложиться в сроки, согласованные с талибами. После 30 августа боевики могут атаковать иностранные войска в Афганистане. Об этом пишет Reuters.

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Число американских военных в аэропорту за выходные уменьшилось до менее 4000 человек. Усилия по эвакуации стали более спешными после того, как террорист-смертник ИДИЛ взорвался у ворот в четверг, 26 августа, убив множество афганских мирных жителей и 13 военных США.

В воскресенье в результате удара американского беспилотника был убит террорист-смертник, взорвавший автомобиль. Он готовился атаковать аэропорт от имени местного филиала ИГИЛ, которое враждует как с Западом, так и с талибами.

Несмотря на усилия западных держав по эвакуации как можно больше людей, десятки тысяч афганцев оказались брошенными.

Два американских чиновника сообщили, что в понедельник эвакуацию продолжат, и приоритет будет у людей в группе повышенного риска.

Уход последних войск ознаменует конец военного вмешательства в Афганистан под руководством США, которое началось в конце 2001 года после нападений "Аль-Каиды" на Америку 11 сентября 2001-го. Войска США и союзников за два месяца разгромили "Талибан", предоставлявший убежище лидеру "Аль-Каиды" Усаме бен Ладену. Его убили американские войска в Пакистане в 2011 году.

Шесть гражданских афганских жителей, в том числе четверо детей, погибли 30 августа после запуска ракеты в аэропорт Кабула. Ракета попала в жилой дом.

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Дата
30
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