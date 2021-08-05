США хотят запретить въезд невакцинированным иностранцам

В США нельзя будет въехать невакцинированным. Фото: Reuters

Белый дом намерен требовать от иностранцев, прибывающих в страну после снятия ограничений, подтверждение о вакцинации.

Межведомственная рабочая группа в настоящее время разрабатывает план "последовательной и безопасной политики международных поездок", предусматривающий требование о вакцинации для иностранных граждан "с ограниченными исключениями", сообщает The Hill.

Администрация Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому почти все иностранные туристы при путешествиях в США должны быть полностью вакцинированы против Covid-19.

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США пока сохраняют ограничения на международные поездки в связи с распространением штамма Дельта и ростом числа случаев заражения в стране.