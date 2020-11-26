США готовятся ввести против России новый пакет санкций

Против России введут новые санкции. Фото: 112 Украина

США введут санкции в отношении четырех организаций.

США обвиняют организации в Китае и России в деятельности по продвижению иранской ракетной программы, заявил специальный посланник США по Ирану Эллиот Абрамс, сообщают американские СМИ.

Абрамс, выступая на виртуальном мероприятии Бейрутского института, предупредил, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Иран, ожидая санкций в ближайшие недели и в течение декабря и января в отношении оружия, оружия массового уничтожения и прав человека.

США ввели санкции против компаний РФ и КНР за нарушения договора о нераспространении оружие массового поражения.

Теперь ни одна государственная компания США не может заключать контракты с этими компаниями предприятиями и предоставлять им финансовую помощь; запрещены продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля. Действие имеющихся индивидуальных лицензий для этих компаний приостановлено.

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Напомним, Кабинет министров Украины продлил до конца 2021 экономические санкции против Российской Федерации.