Белый дом намерен ввести санкции против Беларуси. Фото: Reuters

США готовят санкции против Беларуси на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair.

Ограничения готовят в тесном контакте с Евросоюзом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Дженнифер Псаки, передает ТАСС.

"Президент попросил свою команду подготовить соответствующие варианты действий, включая санкции, тесно координируя шаги с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы способствовать привлечению режима Лукашенко к ответственности", - сказала пресс-секретарь.

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Псаки отметила, что Вашингтон находится в тесном контакте с коллегами из ЕС.

Посольство Беларуси в Канаде заявило о своем закрытии с 1 сентября текущего года. Граждане Беларуси, проживающих в Канаде, в дальнейшем смогут обращаться в Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке, США.