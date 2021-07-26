США готовит против Беларуси новый пакет санкций

Против Беларуси готовят новые санкции. Фото: Белсат

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения дополнительных экономических санкций против Беларуси.

"Эти новые санкции дополнили бы ограничительные меры, введенные США ранее в этом году. Целью такого шага может быть дополнительная изоляция Александра Лукашенко", - сообщает The Wall Street Journal.

Газета сообщает со ссылкой на советника лидера белорусской оппозиции Франака Вячорка, что госдепартамент США нацелен на то, чтобы ввести санкции, связанные с нефтепродуктами и калием.

"Американские официальные лица не пожелали обсудить, когда могут быть введены дополнительные санкции", - пишет газета.

Мероприятия США в отношении Беларуси на практике могут предоставить лишь ограниченный реальное влияние на экономику страны.

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.