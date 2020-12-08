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вторник, 08 декабря 2020 14:08

Срок ультиматума истек: в Армении начались массовые протесты

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Срок ультиматума истек: в Армении начались массовые протесты
В Армении начались массовые протесты. Фото: journalist.today

Оппозиционные партии Армении объявили о начале акций протеста из-за того, что премьер-министр Никола Пашинян не идет в отставку.

Об этом в Facebook заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

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По его словам, людям нужно устраивать "акции мирного гражданского неповиновения".

На улице Армении уже вышли протестующие, которые перекрывают движение транспорта. Их лозунг: "Никол - предатель".

Полиция начала проводить задержания.

Оппозиция потребовала отставки Пашиняна после того, как он подписал мирное соглашение с Азербайджаном, согласно которому большая часть Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку. Армянская оппозиция выдвинула ультиматум за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он должен уйти с должности до 12:00 вторника, 8 декабря.

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Дата
08
декабря

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