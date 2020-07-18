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суббота, 18 июля 2020 09:25

Среди пострадавших могут быть украинцы - пираты похитили экипаж танкера

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Среди пострадавших могут быть украинцы - пираты похитили экипаж танкера
8 вооруженных людей ворвались на борт корабля и захватили контроль над ним Фото: Слово и дело

15 членов экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии похитили пираты. Вероятно, что это граждане России и Украины.

8 вооруженных людей ворвались на борт корабля и захватили контроль над ним. После этого похитили человек, сообщает портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море.

Случай произошел в в точке, дальше от берега в этом заливе. Пираты прибыли на скоростных катерах.

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Ранее у берегов экваториальной Гвинеи пираты 10 мая захватили в плен и вывезли в неизвестном направлении украинского моряка с судна Rio Mitong.

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