Среди погибших в Шереметьево - дети

Сгоревший Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево. Фото: Медуза

Среди погибших во время аварийной посадки пассажирского самолета Superjet-100 в Шереметьево - двое детей. Среди пострадавших - мэр города Североморск Мурманской области Владимир Евменьков.

Всего погибли 13 человек, сообщает ТАСС.

7 человек пострадали, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Между тем страховщики пообещали выплатить родным погибших компенсацию 2,025 млн руб, а за причинение вреда здоровью - до 2 млн рублей в зависимости от тяжести полученных травм.

Основной версией возгорания самолета считается попадание молнии.

В "Аэрофлоте" уверяют, что пламя вспыхнуло уже во время приземления воздушного судна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа в Шереметьево: погибли не менее 13 человек

Напомним, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, под вечер 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время попросило аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.