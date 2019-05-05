Среди погибших в Шереметьево - дети

Среди погибших во время аварийной посадки пассажирского самолета Superjet-100 в Шереметьево - двое детей. Среди пострадавших - мэр города Североморск Мурманской области Владимир Евменьков.
Всего погибли 13 человек, сообщает ТАСС.
7 человек пострадали, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Между тем страховщики пообещали выплатить родным погибших компенсацию 2,025 млн руб, а за причинение вреда здоровью - до 2 млн рублей в зависимости от тяжести полученных травм.
Основной версией возгорания самолета считается попадание молнии.
В "Аэрофлоте" уверяют, что пламя вспыхнуло уже во время приземления воздушного судна.
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Напомним, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, под вечер 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время попросило аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
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