"Среди подозреваемых - украинцы": РФ собирается наказать виновных за публикацию фото Гитлера среди "бессмертного полка"

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 639
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 351
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 324
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2133
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1332
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 900
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1638
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1035
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
4
20
12
3
8
Украинские электровелосипеды служат в американской полиции
Украинские электровелосипеды служат в американской полиции
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Видео
Все видео
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 639
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2232
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3330
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4176
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 531
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
суббота, 16 мая 2020 16:30

"Среди подозреваемых - украинцы": РФ собирается наказать виновных за публикацию фото Гитлера среди "бессмертного полка"

  Комментировать
&quot;Среди подозреваемых - украинцы&quot;: РФ собирается наказать виновных за публикацию фото Гитлера среди &quot;бессмертного полка&quot;
Следствие возбудило уголовные дела против русских. Фото: admmegion.ru

В РФ следствие возбудило уголовные дела по фото Гитлера и ряда нацистских преступников, которые появились в онлайне "бессмертного полка".

Уголовные дела возбуждены против Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска, сообщает "Медуза".

"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлено другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - заявила представительница СК РФ Светлана Петренко.

В СК отмечают, что Круглов в 2017 году был осужден за "преступление экстремистского характера", а в 2018 - за кражу. В фигурантов проведены обыски, их допрашивают следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наша война с Россией стала незаметной для мира - философ

Из-за эпидемии ежегодная акция "бессмертный полк" проводилась в онлайн-режиме. Любой мог скачать на сайте фото родственников-ветеранов, после чего они показывались в интернете, по телевидению и на медиа-экранах в формате виртуальной ходы. В онлайне были размещены несколько фотографий нацистов, подписанные вымышленными именами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Среди подозреваемых - украинцы": РФ собирается наказать виновных за публикацию фото Гитлера среди "бессмертного полка"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Госдума запретила обращение гривны в Крыму

Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"

На Евровидении пили украинскую водку и играли на трембите

Восстание узников подавили танками

Желтые Воды: первая победа казаков над поляками

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" 1 Просмотров: 45352
На королевской свадьбе погибли 139 человек
На королевской свадьбе погибли 139 человек
 Просмотров: 8928
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 7137
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
3
 1 Просмотров: 5148
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 4545
Мир
Япония хочет провести расследование в отношении ВОЗ
Япония хочет провести расследование в отношении ВОЗ Просмотров: 99
Пляжный сезон начался с пробок: показали фото карантинного пляжа
Пляжный сезон начался с пробок: показали фото карантинного пляжа Просмотров: 342
Выпустят приложение для диагностики COVID-19 по звукам дыхания
Выпустят приложение для диагностики COVID-19 по звукам дыхания Просмотров: 63
Назвали страну, которая первой открыла общественные пляжи
Назвали страну, которая первой открыла общественные пляжи Просмотров: 324
Назвали страну, которая первая в мире победила коронавирус
Назвали страну, которая первая в мире победила коронавирус Просмотров: 612
Больше всего комментируют
8
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
1
Ястремская представила свою дебютную песню
1
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще"
Голосов: 166
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua