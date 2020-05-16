"Среди подозреваемых - украинцы": РФ собирается наказать виновных за публикацию фото Гитлера среди "бессмертного полка"

Следствие возбудило уголовные дела против русских. Фото: admmegion.ru

В РФ следствие возбудило уголовные дела по фото Гитлера и ряда нацистских преступников, которые появились в онлайне "бессмертного полка".

Уголовные дела возбуждены против Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска, сообщает "Медуза".

"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлено другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - заявила представительница СК РФ Светлана Петренко.

В СК отмечают, что Круглов в 2017 году был осужден за "преступление экстремистского характера", а в 2018 - за кражу. В фигурантов проведены обыски, их допрашивают следователи.

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Из-за эпидемии ежегодная акция "бессмертный полк" проводилась в онлайн-режиме. Любой мог скачать на сайте фото родственников-ветеранов, после чего они показывались в интернете, по телевидению и на медиа-экранах в формате виртуальной ходы. В онлайне были размещены несколько фотографий нацистов, подписанные вымышленными именами.